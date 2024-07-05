盤中速報 - 金寶(2312)大漲7.11%，報21.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:00
金寶(2312-TW)05日09:00股價上漲1.4元，報21.1元，漲幅7.11%，成交13,671張。
金寶(2312-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。
近5日股價上漲11.3%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+16,622 張
- 外資買賣超：+14,603 張
- 投信買賣超：+9 張
- 自營商買賣超：+2,010 張
- 融資增減：+13,671 張
- 融券增減：+98 張
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