盤後速報 - 其陽(3564)次交易(5)日除息0.35元，參考價101.65元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
其陽(3564-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
首日參考價為101.65元，相較今日收盤價102.00元，息值合計為0.35元，股息殖利率0.34%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|102.00
|0.35
|0.34%
|0.0
|2023/07/04
|52.5
|0.8
|1.52%
|0.0
|2022/07/19
|28.95
|0.6
|2.07%
|0.0
|2021/07/22
|23.75
|0.6
|2.53%
|0.0
|2020/08/06
|27.05
|0.6
|2.22%
|0.0
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