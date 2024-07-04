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鉅亨速報

盤後速報 - 其陽(3564)次交易(5)日除息0.35元，參考價101.65元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

其陽(3564-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

首日參考價為101.65元，相較今日收盤價102.00元，息值合計為0.35元，股息殖利率0.34%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 102.00 0.35 0.34% 0.0
2023/07/04 52.5 0.8 1.52% 0.0
2022/07/19 28.95 0.6 2.07% 0.0
2021/07/22 23.75 0.6 2.53% 0.0
2020/08/06 27.05 0.6 2.22% 0.0

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