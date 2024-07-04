search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 關中(8941)下週(7月11日)除息2元，預估參考價75.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

關中(8941-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月4日)收盤價77.10元計算，預估參考價為75.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

關中(8941-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為一般進出口貿易業務(期貨除外)。瓦斯器材爐具及五金機械工具之買賣及製造。輸出入販賣度量衡器之買賣。近5日股價上漲0.39%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 77.10 2.0 2.59% 0.0
2023/09/14 60.0 2.0 3.33% 0.0
2023/07/13 61.8 6.0 9.71% 0.0
2022/07/14 44.2 3.0 6.79% 0.0
2021/07/16 39.2 2.5 6.38% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23522.531.51%
關中77.1-1.03%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty