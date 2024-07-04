盤後速報 - 關中(8941)下週(7月11日)除息2元，預估參考價75.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
關中(8941-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月4日)收盤價77.10元計算，預估參考價為75.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
關中(8941-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為一般進出口貿易業務(期貨除外)。瓦斯器材爐具及五金機械工具之買賣及製造。輸出入販賣度量衡器之買賣。近5日股價上漲0.39%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|77.10
|2.0
|2.59%
|0.0
|2023/09/14
|60.0
|2.0
|3.33%
|0.0
|2023/07/13
|61.8
|6.0
|9.71%
|0.0
|2022/07/14
|44.2
|3.0
|6.79%
|0.0
|2021/07/16
|39.2
|2.5
|6.38%
|0.0
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