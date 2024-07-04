search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 大華(9905)下週(7月11日)除息1.1元，預估參考價23.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

大華(9905-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(7月4日)收盤價24.50元計算，預估參考價為23.4元，息值合計為1.1元，股息殖利率4.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

大華(9905-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各種金屬之印刷塗漆,容器,模具之製造加工及買賣.。罐裝啤酒包裝,碳酸飲料包裝設備製造買賣.。各種塑膠製品製造業.。近5日股價下跌0.41%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 24.50 1.1 4.49% 0.0
2023/07/27 25.75 1.2 4.66% 0.0
2022/07/21 26.15 1.5 5.74% 0.0
2021/09/16 27.7 1.5 5.42% 0.0
2020/07/23 22.15 1.0 4.51% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23522.531.51%
大華24.50.20%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty