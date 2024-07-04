盤後速報 - 大華(9905)下週(7月11日)除息1.1元，預估參考價23.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
大華(9905-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(7月4日)收盤價24.50元計算，預估參考價為23.4元，息值合計為1.1元，股息殖利率4.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
大華(9905-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各種金屬之印刷塗漆,容器,模具之製造加工及買賣.。罐裝啤酒包裝,碳酸飲料包裝設備製造買賣.。各種塑膠製品製造業.。近5日股價下跌0.41%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|24.50
|1.1
|4.49%
|0.0
|2023/07/27
|25.75
|1.2
|4.66%
|0.0
|2022/07/21
|26.15
|1.5
|5.74%
|0.0
|2021/09/16
|27.7
|1.5
|5.42%
|0.0
|2020/07/23
|22.15
|1.0
|4.51%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 柏文(8462)次交易(5)日除息2.11元，參考價115.89元
- 盤後速報 - 菱光(8249)次交易(5)日除息1.09元，參考價29.06元
- 盤後速報 - 大世科(8099)次交易(5)日除息1.85元，參考價112.15元
- 盤後速報 - 動力-KY(6591)次交易(5)日除息2.72元，參考價59.28元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇