盤後速報 - 裕國(8905)下週(7月11日)除息1.8元，預估參考價30.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
裕國(8905-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(7月4日)收盤價31.95元計算，預估參考價為30.15元，息值合計為1.8元，股息殖利率5.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
裕國(8905-TW)所屬產業為其他業，主要業務為冷凍肉品加工,銷售。冷凍冷藏庫租賃。營建業務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|31.95
|1.8
|5.63%
|0.0
|2023/07/17
|29.6
|1.0
|3.38%
|0.0
|2022/07/12
|22.7
|1.9
|8.37%
|0.0
|2021/09/02
|22.3
|0.3
|1.35%
|0.0
|2020/10/22
|16.7
|1.0
|5.99%
|0.0
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