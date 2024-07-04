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鉅亨速報

盤後速報 - 裕國(8905)下週(7月11日)除息1.8元，預估參考價30.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

裕國(8905-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(7月4日)收盤價31.95元計算，預估參考價為30.15元，息值合計為1.8元，股息殖利率5.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

裕國(8905-TW)所屬產業為其他業，主要業務為冷凍肉品加工,銷售。冷凍冷藏庫租賃。營建業務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 31.95 1.8 5.63% 0.0
2023/07/17 29.6 1.0 3.38% 0.0
2022/07/12 22.7 1.9 8.37% 0.0
2021/09/02 22.3 0.3 1.35% 0.0
2020/10/22 16.7 1.0 5.99% 0.0

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