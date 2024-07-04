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鉅亨速報

盤後速報 - 明達醫(6527)下週(7月11日)除息2.06元，預估參考價85.94元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

明達醫(6527-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.06元。

以今日(7月4日)收盤價88.00元計算，預估參考價為85.94元，息值合計為2.06元，股息殖利率2.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

明達醫(6527-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療相關儀器之設計、製造及銷售。近5日股價上漲1.59%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 88.00 2.0636 2.35% 0.0
2023/07/25 114.5 2.4 2.1% 0.5
2022/07/01 45.0 1.94 4.31% 0.0
2021/09/03 49.75 1.4 2.81% 0.0
2020/07/07 52.9 2.55 4.82% 0.0

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