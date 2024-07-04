盤後速報 - 明達醫(6527)下週(7月11日)除息2.06元，預估參考價85.94元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
明達醫(6527-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.06元。
以今日(7月4日)收盤價88.00元計算，預估參考價為85.94元，息值合計為2.06元，股息殖利率2.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
明達醫(6527-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療相關儀器之設計、製造及銷售。近5日股價上漲1.59%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|88.00
|2.0636
|2.35%
|0.0
|2023/07/25
|114.5
|2.4
|2.1%
|0.5
|2022/07/01
|45.0
|1.94
|4.31%
|0.0
|2021/09/03
|49.75
|1.4
|2.81%
|0.0
|2020/07/07
|52.9
|2.55
|4.82%
|0.0
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