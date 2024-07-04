盤後速報 - 上亞科技(6130)下週(7月11日)除息0.5元，預估參考價33.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
上亞科技(6130-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月4日)收盤價34.30元計算，預估參考價為33.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
上亞科技(6130-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為學名藥。租賃業。管理顧問業。近5日股價上漲17.79%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|34.30
|0.5
|1.46%
|0.0
|2015/07/23
|32.0
|2.0
|6.25%
|0.0
|2014/07/31
|46.5
|1.0
|2.15%
|0.0
|2013/07/22
|135.5
|3.2527
|2.4%
|0.0
|2002/08/06
|20.9
|0.0
|0.0%
|1.0
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