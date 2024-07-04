search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 上亞科技(6130)下週(7月11日)除息0.5元，預估參考價33.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

上亞科技(6130-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月4日)收盤價34.30元計算，預估參考價為33.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

上亞科技(6130-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為學名藥。租賃業。管理顧問業。近5日股價上漲17.79%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 34.30 0.5 1.46% 0.0
2015/07/23 32.0 2.0 6.25% 0.0
2014/07/31 46.5 1.0 2.15% 0.0
2013/07/22 135.5 3.2527 2.4% 0.0
2002/08/06 20.9 0.0 0.0% 1.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23522.531.51%
上亞科技34.3-2.28%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
上亞

93.33%

勝率

#營收獲利增加

偏強
上亞

93.33%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
上亞

93.33%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty