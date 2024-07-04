比特幣跌至兩個月低點 失守5.9萬美元關卡
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-04 13:34
比特幣價格周四 (4 日) 大跌，來到兩個月低點，跌破關鍵支撐位，已倒閉的 Mt. Gox 正啟動還款，帶來不確定性，也打壓了市場情緒。
比特幣價格周三下挫，儘管一度重回 6 萬美元上方，於台北時間清晨又一波下殺，不僅再次跌破 6 萬美元心理防線，更進一步失守 5.9 萬美元關卡。
據 investing.com 數據，截至台北時間 13:23，比特幣價格報 58895.2 美元，24 小時跌 3.24%，其他加密貨幣同樣下挫，24 小時跌幅更大，以太幣跌 3.92%，前幾日還大漲的 Solana 跌幅更達 8.14%。
據 Coinglass 數據顯示，過去 24 小時，加密貨幣全網爆倉金額超過 2.6 億美元，有超過 10 萬人遭清算。
針對近日跌勢，Capriole Fund 創辦人 Charles Edwards 在 X 上發文，引用了比特幣的鏈上變動推測，這次下跌的主要原因很有可能是由於交易所 Mt. Gox 已經開始償還債權人的比特幣，從而引發了市場拋壓。
該交易所的清算人表示，他們將從 7 月初，開始將 2014 年駭客攻擊中被盜的比特幣歸還客戶。儘管分配規模仍不清楚，但交易員押注，鑑於比特幣在過去十年中價格大幅上漲，大多數代幣接收者將傾向於出售。
由於擔心大規模出售，交易員在很大程度上選擇離場。儘管最近的數據顯示，流入加密貨幣的資本有所改善，但這種拋售壓力還是蔓延到了更廣泛的加密貨幣市場。
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