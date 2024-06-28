渣打將推比特幣與以太幣交易平台 美媒：傳統銀行擁抱加密貨幣的重大分水嶺

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-28 11:49

知情人士最新透露，渣打銀行將在各大銀行中率先建立一個專門針對比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH) 的現貨交易平台。

透過建立現貨交易櫃台，渣打希望利用市場對加密貨幣不斷成長的興趣。機構投資人可透過渣打銀行直接買賣比特幣和以太幣，簡化流程並消除對第三方交易所的依賴。

渣打希望將加密貨幣交易整合到自家外匯業務中，該業務將很快從倫敦總部開始，該銀行可能會提供安全託管服務來保管客戶的加密資產。

渣打進軍現貨加密貨幣交易也代表銀行和加密貨幣產業的關鍵發展，凸顯傳統金融領域對加密貨幣的接受度不斷提高。

雖然高盛等機構長期從事加密貨幣衍生品交易，但直接參與相關資產一直受到嚴格監管的限制。值得注意的是，巴塞爾銀行監管委員會的提案，要求銀行將 1250% 的風險權重分配給未避險的加密貨幣部位，這對獲利能力構成了挑戰。

渣打進入現貨交易領域可能會對加密貨幣產業產生深遠影響。渣打等主要銀行的舉動恐將大幅增強加密貨幣市場在公眾眼中的合法性。這項舉措可能會鼓勵其他銀行和機構投資者探索加密貨幣。

渣打的決定恰逢比特幣波動性下降時期，反映出與傳統股票類似的、更廣泛的市場趨勢。儘管最近出現了波動，但今年稍早，美國比特幣現貨 ETF 的成功推出提振了市場流動性，鼓勵主要機構擴大對數位資產的參與。

渣打拒絕進一步詳細說明計畫，但該銀行已經在加密貨幣領域進行戰略投資，持有 Zodia Custody 和 Zodia Markets 的股份，這兩家公司提供從託管解決方案到場外交易的服務。