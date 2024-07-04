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鉅亨速報

盤中速報 - 藥華藥(6446)急跌-4.2%報546.0元，成交1,800,000張

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:52

藥華藥(6446-TW)近5分K跌速4.2%，04日09:52報546.0元，成交1,800,000張，今日跌幅為5.54％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

藥華藥(6446-TW)近5日股價上漲6.45%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.13%。櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+369 張
  • 外資買賣超：-717 張
  • 投信買賣超：+998 張
  • 自營商買賣超：+88 張
  • 融資增減：+308 張
  • 融券增減：+27 張

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