總統大選辯論後 拜登落後更多 紐時民調：川普領先6個百分點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-04 09:25

美國舉行首場總統大選電視辯論後，《紐約時報》周三（3 日）公布的最新民調顯示，總統拜登與前總統川普的全國支持率差距再度擴大，川普領先拜登 6 個百分點。

紐時 / 謝納學院（New York Times/Siena College）的民調結果顯示，民調詢問，如果今天投票，候選人是拜登與川普，你會投給誰。在可能投票的受訪者中，49% 受訪者會投給川普，拜登為 43%，川普的支持率較一周前提高 3 個百分點。

這是紐時與謝納學院自 2015 年起有民調紀錄以來，川普領先幅度最大的一次。

在已登記選民受訪者中，雙方的差距更大，49% 受訪者會把票投給川普，拜登為 41%。

紐時 / 謝納學院的民調日期是在 6 月 28 日至 7 月 2 日，而拜登與川普在 6 月 27 日舉行首場總統大選電視辯論。

民調結果顯示，受訪者不分年齡、區域、政治傾向及族裔，74% 受訪者認為拜登的年紀太大了，比率較辯論前提高 5 個百分點。

時隔近一周，拜登辯論失利引發的風波不僅沒有平息，甚至有愈演愈烈之勢。

據《紐約時報》周三報導，雖然拜登強調自己不會退選，但他私底下對一個關鍵盟友承認，如果他在未來幾天無法扭轉輿論方向，可能不得不放棄競選連任。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）周三對此表示，拜登「絕不會」退出選戰，他正「繼續前進」，展開競選活動。