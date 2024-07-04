禁用美元！贊比亞新法規 使用非國家法幣恐遭巨額罰款或坐牢10年

2024-07-04 08:20

贊比亞是非洲中南部的內陸國家，銅蘊藏量 2000 萬噸，約佔世界銅總蘊藏量的 2.8%，素有「銅礦之國」之稱。為何該國突然抵制美元？

據非洲國家贊比亞當地媒體 7 月 2 日報導，贊比亞央行起草新法規《貨幣條例》，將由贊比亞財政和國家計畫部長作為法定文書發佈。一旦該條例在憲報上公佈，贊比亞央行發行的貨幣將成為該國國內公共和私人交易的唯一法定貨幣，若被發現使用外幣 (尤其是美元) 進行本地交易者，恐面臨最高十年監禁或鉅額罰款。

7 月 3 日午後，原本一路攀升的美元指數，盤中突然直線大跳水，截至發稿時，跌幅擴大至 0.59%，自最高的 105.8091，跳水至 105.6032。此前，美國聯準會主席鮑爾稱，政策已明顯對降低通膨取得進展，被分析師視為鴿派立場。

贊比亞央行副行長奇皮莫近日表示，該國國內的美元用量不斷增加，令人擔心，因為經濟美元化會阻礙當局有效管理貨幣和匯率政策的能力。

奇皮莫解釋，美元用量增加，導致信貸和流動性風險上升，並破壞了央行的影響力，因為以美元計價的信貸市場不會對贊比亞銀行的行動做出反應。他進一步強調，在依賴美元的經濟體中，對本國貨幣的需求和重要性下降，使其作為交換媒介和價值儲存的地位持續下降。在極端情況下，本國貨幣可能會失去其作為貨幣的可接受性。

2012 年，贊比亞曾對當地企業使用美元實施限制，但這些措施不到兩年後便被廢除。根據數據，贊比亞法定貨幣「克瓦查」在過去 12 個月內一直是表現最差的貨幣之一，貶值了 28%。直到最近，在結束長達 4 年的美元債券違約以及獲得國際貨幣基金 (IMF) 5.7 億美元貸款後，克瓦查才迎來一波強勁反彈。

無獨有偶，伊拉克央行也曾採取措施限制美元使用。去年 10 月，伊拉克中央銀行宣布，自 2024 年 1 月 1 日起禁止提領美元現金和用美元交易，以遏制金融犯罪中濫用美元的情況。