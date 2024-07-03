盤後速報 - 協益(5356)下週(7月10日)除息2.3元，預估參考價36.45元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
協益(5356-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
以今日(7月3日)收盤價38.75元計算，預估參考價為36.45元，息值合計為2.3元，股息殖利率5.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
協益(5356-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模。電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子。近5日股價下跌2.41%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|38.75
|2.3
|5.94%
|0.0
|2023/07/13
|30.4
|1.5
|4.93%
|0.0
|2022/07/14
|23.05
|1.3
|5.64%
|0.0
|2021/07/07
|30.95
|2.2
|7.11%
|0.0
|2020/07/07
|30.45
|2.2
|7.22%
|0.0
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