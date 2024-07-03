盤後速報 - 憶聲(3024)下週(7月10日)除息0.1元，預估參考價22.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
憶聲(3024-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(7月3日)收盤價22.35元計算，預估參考價為22.25元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
憶聲(3024-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子製造事業體系。流通服務事業體系。倉儲物流事業體系。近5日股價上漲9.37%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|22.35
|0.1
|0.45%
|0.0
|2023/07/19
|16.15
|0.22
|1.36%
|0.0
|2022/07/14
|11.9
|0.3
|2.52%
|0.0
|2021/08/24
|12.55
|0.1
|0.8%
|0.0
|2020/07/06
|10.25
|0.22
|2.15%
|0.0
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