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鉅亨速報

盤後速報 - 憶聲(3024)下週(7月10日)除息0.1元，預估參考價22.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

憶聲(3024-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(7月3日)收盤價22.35元計算，預估參考價為22.25元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

憶聲(3024-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子製造事業體系。流通服務事業體系。倉儲物流事業體系。近5日股價上漲9.37%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 22.35 0.1 0.45% 0.0
2023/07/19 16.15 0.22 1.36% 0.0
2022/07/14 11.9 0.3 2.52% 0.0
2021/08/24 12.55 0.1 0.8% 0.0
2020/07/06 10.25 0.22 2.15% 0.0

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