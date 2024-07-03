盤後速報 - 統領(2910)下週(7月10日)除息0.34元，預估參考價27.01元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
統領(2910-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.34元。
以今日(7月3日)收盤價27.35元計算，預估參考價為27.01元，息值合計為0.34元，股息殖利率1.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
統領(2910-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為百貨零售業。近5日股價下跌1.44%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|27.35
|0.3403
|1.24%
|0.0
|2022/04/14
|31.2
|0.5
|1.6%
|0.0
|2021/04/22
|33.5
|0.5
|1.49%
|0.0
|2020/04/22
|30.9
|0.7
|2.27%
|0.0
|2017/06/22
|28.5
|0.5
|1.75%
|0.0
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