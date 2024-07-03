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鉅亨速報

盤後速報 - 統領(2910)下週(7月10日)除息0.34元，預估參考價27.01元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

統領(2910-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.34元。

以今日(7月3日)收盤價27.35元計算，預估參考價為27.01元，息值合計為0.34元，股息殖利率1.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

統領(2910-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為百貨零售業。近5日股價下跌1.44%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 27.35 0.3403 1.24% 0.0
2022/04/14 31.2 0.5 1.6% 0.0
2021/04/22 33.5 0.5 1.49% 0.0
2020/04/22 30.9 0.7 2.27% 0.0
2017/06/22 28.5 0.5 1.75% 0.0

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