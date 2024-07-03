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鉅亨速報

盤後速報 - 金穎生技(1796)下週(7月10日)除息2元，預估參考價63.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

金穎生技(1796-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月3日)收盤價65.00元計算，預估參考價為63.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

金穎生技(1796-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為生技食品。微生物發酵萃取專業代工。近5日股價上漲7.09%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 65.00 2.0 3.08% 0.0
2023/06/29 107.0 1.5 1.4% 0.0
2022/06/23 41.2 1.0 2.43% 0.0
2021/07/22 33.85 0.0831 0.25% 0.0
2019/07/18 31.35 0.4988 1.59% 0.0

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