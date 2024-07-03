盤後速報 - 金穎生技(1796)下週(7月10日)除息2元，預估參考價63.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
金穎生技(1796-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月3日)收盤價65.00元計算，預估參考價為63.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
金穎生技(1796-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為生技食品。微生物發酵萃取專業代工。近5日股價上漲7.09%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|65.00
|2.0
|3.08%
|0.0
|2023/06/29
|107.0
|1.5
|1.4%
|0.0
|2022/06/23
|41.2
|1.0
|2.43%
|0.0
|2021/07/22
|33.85
|0.0831
|0.25%
|0.0
|2019/07/18
|31.35
|0.4988
|1.59%
|0.0
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