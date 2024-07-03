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鉅亨速報

盤後速報 - 華榮(1608)下週(7月10日)除息1元，預估參考價36.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

華榮(1608-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月3日)收盤價37.80元計算，預估參考價為36.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

華榮(1608-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。近5日股價下跌1.68%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 37.80 1.0 2.65% 0.0
2023/07/12 22.9 0.4 1.75% 0.0
2022/07/07 15.45 1.5 9.71% 0.0
2021/09/09 23.5 0.7 2.98% 0.0
2020/07/08 9.98 0.66 6.61% 0.0

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