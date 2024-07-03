盤後速報 - 華榮(1608)下週(7月10日)除息1元，預估參考價36.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
華榮(1608-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月3日)收盤價37.80元計算，預估參考價為36.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
華榮(1608-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。近5日股價下跌1.68%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|37.80
|1.0
|2.65%
|0.0
|2023/07/12
|22.9
|0.4
|1.75%
|0.0
|2022/07/07
|15.45
|1.5
|9.71%
|0.0
|2021/09/09
|23.5
|0.7
|2.98%
|0.0
|2020/07/08
|9.98
|0.66
|6.61%
|0.0
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