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鉅亨速報

盤後速報 - 恆大(1325)下週(7月10日)除息0.6元，預估參考價34.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

恆大(1325-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月3日)收盤價35.40元計算，預估參考價為34.8元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

恆大(1325-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為各類不織布之產銷。近5日股價上漲6.52%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 35.40 0.6 1.69% 0.0
2023/07/27 22.7 0.5 2.2% 0.0
2022/07/18 27.6 2.0 7.25% 0.0
2021/07/15 89.1 12.0 13.47% 0.0
2020/07/16 161.0 0.3 0.19% 0.0

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