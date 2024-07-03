盤後速報 - 恆大(1325)下週(7月10日)除息0.6元，預估參考價34.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
恆大(1325-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(7月3日)收盤價35.40元計算，預估參考價為34.8元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
恆大(1325-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為各類不織布之產銷。近5日股價上漲6.52%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|35.40
|0.6
|1.69%
|0.0
|2023/07/27
|22.7
|0.5
|2.2%
|0.0
|2022/07/18
|27.6
|2.0
|7.25%
|0.0
|2021/07/15
|89.1
|12.0
|13.47%
|0.0
|2020/07/16
|161.0
|0.3
|0.19%
|0.0
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