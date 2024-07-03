84%！陸廠主導全球車載雷射雷達市場 禾賽蟬聯冠軍華為首進前五

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-03 16:35

根據法國調研機構 Yole 最新研究報告《車載雷射雷達 2024》，在 2023 年的車載雷射雷達市場上，禾賽科技、速騰聚創 (02498-HK) 、Seyond(圖達通)、華為、覽沃等中國雷射雷達供應商合計拿下全球 84% 的市場。

禾賽科技去年以 37% 市佔率繼續蟬聯第一，但較 2022 年 47% 有所下滑，不過禾賽科技在自駕計程車雷射雷達市場上仍擁有高達 73% 市佔率。Cruise、Aurora、百度 Apollo、滴滴、Pony.ai 和 AutoX 等自駕計程車廠商都是禾賽的客戶。

禾賽科技今年首季營收年減 16.51% 至人民幣 3.6 億元，雷射雷達總交付量達 5 萬 9101 台，年增率 69.7%，其中先進駕駛輔助系統 (ADAS) 交付量年增 86.1% 至 5 萬 2462 台，增長 86.1%，自駕計程車業務和 ADAS 綜合毛利率為 38.8%。去年禾賽營收則年增 56.1% 至 18.77 億元，雷射雷達出貨量年增 176.1% 至 22.2 萬台，其中先進駕駛輔助系統 (ADAS) 雷射雷達全年出貨量達 19.5 萬顆，年增率高達 215%。

值得一提的是，禾賽科技在今年 CES 展會上發佈自研的 512 線超高清超遠距雷射雷達 AT512，可實現 300 公尺的標準測遠，比上一代 AT128 提升 50%，最遠探測距離可達 400 公司，約為市面上同類遠距雷射雷達的 2 倍。

排名第二的速騰聚創市佔率則為 21%，遠高於去年 9%，主要得益於 ADAS 雷射雷達產品收入的大幅成長。該公司今年首季收入年增 149.1% 至人民幣 3.6 億元，雷射雷達產品總銷量年增 457.4% 至 12.04 萬台左右，其中 ADAS 領域的雷射雷達產品銷量更年增 542% 至 11.62 萬台。根據速騰聚創預估，今年全年車載雷射雷達銷量目標為 100 萬台。

Seyond(圖通達) 則依然排名第三，市佔率 19%，高於去年的 15%，該公司去年雷射雷達出貨量超過 15 萬台。值得一提的是，圖達通去年 8 月 10 日通過中國證監會 IPO 備案，正準備赴美 IPO，有望成為繼禾賽和速騰聚創之後第三家中國雷射雷達上市公司。

法國 Valeo 則以 10% 市佔率排名第四，但較 2022 年下滑 3 個百分點。

華為則以 6% 的市佔率首次進入全球車載雷射雷達市場前五名位置，而 Yole 認為華為在 2022 年市佔率約等於 0%。由此可見，華為車載雷射雷達的出貨量及營收在去年成長了數倍。早在 2016 年，華為就已經開始了研發雷射雷達產品，並於 2018 年開始進入汽車領域。

除了與賽力斯深度合作的問界外，華為還與奇瑞、北汽三家車廠深度合作，推出智界、享界等鴻蒙智行品牌，上市多個合作車款，涵蓋人民幣 20 萬到 60 萬元電動車市場。此外，華為還打算與江淮推出合作定位百萬級的車款，劍指邁巴赫。

排名第六的則是 Alphabet 旗下子公司 Waymo，市佔率為 2%，第七名則是大疆創新旗下子公司覽沃科技，市佔率 1%，Ouster 和 Luminar 則分別位列全球第八跟第九。