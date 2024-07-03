盤中速報 - 中環(2323)大漲7.34%，報13.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:19
中環(2323-TW)03日10:19股價上漲0.95元，報13.9元，漲幅7.34%，成交39,978張。
中環(2323-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光碟片及有關塑膠殼子製造加工與買賣。
近5日股價上漲4.02%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,878 張
- 外資買賣超：+5,304 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：+577 張
- 融資增減：-1,057 張
- 融券增減：+19 張
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