search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 中環(2323)大漲7.34%，報13.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:19

中環(2323-TW)03日10:19股價上漲0.95元，報13.9元，漲幅7.34%，成交39,978張。

中環(2323-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光碟片及有關塑膠殼子製造加工與買賣。

近5日股價上漲4.02%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,878 張
  • 外資買賣超：+5,304 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：+577 張
  • 融資增減：-1,057 張
  • 融券增減：+19 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23082.540.89%
中環13.86.56%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
中環

65.63%

勝率

#波段上揚股

偏強
中環

65.63%

勝率

#突破區間

偏強
中環

65.63%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
中環

65.63%

勝率

#上升三法

偏強
中環

65.63%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty