盤中速報 - 德律(3030)大漲7.32%，報176元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:49
德律(3030-TW)03日09:49股價上漲12元，報176.0元，漲幅7.32%，成交1,890張。
德律(3030-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。
近5日股價下跌2.96%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-935 張
- 外資買賣超：-933 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：+959 張
- 融券增減：-72 張
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