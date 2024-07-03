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鉅亨速報

盤中速報 - 德律(3030)大漲7.32%，報176元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:49

德律(3030-TW)03日09:49股價上漲12元，報176.0元，漲幅7.32%，成交1,890張。

德律(3030-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。

近5日股價下跌2.96%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-935 張
  • 外資買賣超：-933 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：+959 張
  • 融券增減：-72 張

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