盤中速報 - 昆盈(2365)急拉3.6%報43.2元，成交46,666張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:43
昆盈(2365-TW)近5分K漲速3.6%，03日09:43報43.2元，成交46,666張，今日漲幅為6.01％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昆盈(2365-TW)近5日股價上漲7.66%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌0.28%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+356 張
- 外資買賣超：+398 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-42 張
- 融資增減：+785 張
- 融券增減：+228 張
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