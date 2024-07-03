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鉅亨速報

盤中速報 - 昆盈(2365)急拉3.6%報43.2元，成交46,666張

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:43

昆盈(2365-TW)近5分K漲速3.6%，03日09:43報43.2元，成交46,666張，今日漲幅為6.01％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昆盈(2365-TW)近5日股價上漲7.66%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌0.28%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+356 張
  • 外資買賣超：+398 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-42 張
  • 融資增減：+785 張
  • 融券增減：+228 張

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