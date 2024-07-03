盤中速報 - 沛亨(6291)急拉3.3%報140.0元，成交42張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:13
沛亨(6291-TW)近5分K漲速3.3%，03日09:13報140.0元，成交42張，今日漲幅為3.32％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
沛亨(6291-TW)近5日股價上漲1.5%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.18%。櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-52 張
- 外資買賣超：-53 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-13 張
- 融券增減：+1 張
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