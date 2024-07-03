盤中速報 - 加捷生醫(4109)股價拉至漲停，漲停價29.6元，成交5,199張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:04
加捷生醫(4109-TW)03日09:04上漲2.65元，股價漲停報29.6元，委買9,574,000張，成交5,199張。
主要業務為一、甲魚粉、甲魚蛋、甲魚油等甲魚食品加工製造銷售買賣業務。二、甲魚加工買賣業務。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日上漲3.74%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-360 張
- 外資買賣超：-370 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+912 張
- 融券增減：+32 張
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