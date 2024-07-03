盤中速報 - 加捷生醫(4109)大漲9.46%，報29.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:00
加捷生醫(4109-TW)03日09:00股價上漲2.55元，報29.5元，漲幅9.46%，成交1,958張。
加捷生醫(4109-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為一、甲魚粉、甲魚蛋、甲魚油等甲魚食品加工製造銷售買賣業務。二、甲魚加工買賣業務。
近5日股價上漲25.35%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-360 張
- 外資買賣超：-370 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+912 張
- 融券增減：+32 張
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