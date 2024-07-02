盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲3.26%，報28.84美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 23:30
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間02日23:15股價上漲0.91美元，報28.84美元，漲幅3.26%，成交量206,355（股），盤中最高價28.84美元、最低價27.97美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.5%
- 近 1 月：-7.33%
- 近 3 月：+4.02%
- 近 6 月：-7.73%
- 今年以來：-7.73%
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