鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.62億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達11.4%
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,741.06美元，24小時漲跌幅-0.23%；以太幣(ETH)現報價格3,449.75美元，24小時漲跌幅-0.93%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.62億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.52億美元。
24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅11.4%；BETA(BETA)24小時漲幅13.8%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅10.9%。
24小時跌幅：Bonk(BONK)24小時跌幅10.1%；Radworks(RAD)24小時跌幅7.12%；RAY(RAY)24小時跌幅9.51%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅31.9%；DOCK(DOCK)近一週漲幅24.9%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅24.8%。
近一週跌幅：BETA(BETA)近一週跌幅87.1%；LayerZero(ZRO)近一週跌幅38.3%；Enzyme(MLN)近一週跌幅31.6%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.1億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達26.6%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.72億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達22.4%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.14億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達11.3%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.33億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達13%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇