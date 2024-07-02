鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.62億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達11.4%

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:15

24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅11.4%；BETA(BETA)24小時漲幅13.8%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅10.9%。

24小時跌幅：Bonk(BONK)24小時跌幅10.1%；Radworks(RAD)24小時跌幅7.12%；RAY(RAY)24小時跌幅9.51%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅31.9%；DOCK(DOCK)近一週漲幅24.9%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅24.8%。