鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.1億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達26.6%
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,124美元，24小時漲跌幅-0.68%；以太幣(ETH)現報價格3,456.59美元，24小時漲跌幅-1.44%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.1億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.03億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.32億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅26.6%；CTXC(CTXC)24小時漲幅23%；PowerPool(CVP)24小時漲幅21.1%。
24小時跌幅：Enzyme(MLN)24小時跌幅27.6%；Bonk(BONK)24小時跌幅14.2%；LayerZero(ZRO)24小時跌幅11.8%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅31.9%；DOCK(DOCK)近一週漲幅24.9%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅24.8%。
近一週跌幅：BETA(BETA)近一週跌幅87.1%；LayerZero(ZRO)近一週跌幅38.3%；Enzyme(MLN)近一週跌幅31.6%。
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