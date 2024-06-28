鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.1億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達26.6%

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅26.6%；CTXC(CTXC)24小時漲幅23%；PowerPool(CVP)24小時漲幅21.1%。

24小時跌幅：Enzyme(MLN)24小時跌幅27.6%；Bonk(BONK)24小時跌幅14.2%；LayerZero(ZRO)24小時跌幅11.8%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅31.9%；DOCK(DOCK)近一週漲幅24.9%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅24.8%。