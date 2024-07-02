盤後速報 - 金洲(4417)下週(7月9日)除息2元，預估參考價37.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
金洲(4417-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月2日)收盤價39.15元計算，預估參考價為37.15元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
金洲(4417-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各類漁網。各類線索。各類繩索。近5日股價上漲0.13%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|39.15
|2.0
|5.11%
|0.0
|2023/07/03
|43.05
|2.9
|6.74%
|0.0
|2022/07/28
|34.9
|2.1
|6.02%
|0.0
|2021/08/10
|37.75
|2.5
|6.62%
|0.0
|2020/07/13
|32.85
|2.0
|6.09%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 時報(8923)次交易(3)日除息0.8元，參考價20.0元
- 盤後速報 - 商億-KY(8482)次交易(3)日除息2.3元，參考價62.8元
- 盤後速報 - 應廣(6716)次交易(3)日除息2元，參考價121.5元
- 盤後速報 - 萬年清(6624)次交易(3)日除息1元，參考價39.4元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇