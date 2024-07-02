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鉅亨速報

盤後速報 - 金洲(4417)下週(7月9日)除息2元，預估參考價37.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

金洲(4417-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月2日)收盤價39.15元計算，預估參考價為37.15元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

金洲(4417-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各類漁網。各類線索。各類繩索。近5日股價上漲0.13%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 39.15 2.0 5.11% 0.0
2023/07/03 43.05 2.9 6.74% 0.0
2022/07/28 34.9 2.1 6.02% 0.0
2021/08/10 37.75 2.5 6.62% 0.0
2020/07/13 32.85 2.0 6.09% 0.0

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