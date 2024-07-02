search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 世坤(4305)下週(7月9日)除息2.5元，預估參考價44.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

世坤(4305-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月2日)收盤價47.00元計算，預估參考價為44.5元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

世坤(4305-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠布製造。反光片。近5日股價上漲3.02%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 47.00 2.5 5.32% 0.0
2023/07/06 34.1 2.0 5.87% 0.0
2022/07/26 30.75 1.8 5.85% 0.0
2021/07/29 33.3 1.8 5.41% 0.0
2020/07/30 34.95 2.1 6.01% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22879.37-0.78%
世坤47-1.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#槌子

偏強
世坤

61.29%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty