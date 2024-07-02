盤後速報 - 世坤(4305)下週(7月9日)除息2.5元，預估參考價44.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
世坤(4305-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月2日)收盤價47.00元計算，預估參考價為44.5元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
世坤(4305-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠布製造。反光片。近5日股價上漲3.02%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|47.00
|2.5
|5.32%
|0.0
|2023/07/06
|34.1
|2.0
|5.87%
|0.0
|2022/07/26
|30.75
|1.8
|5.85%
|0.0
|2021/07/29
|33.3
|1.8
|5.41%
|0.0
|2020/07/30
|34.95
|2.1
|6.01%
|0.0
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