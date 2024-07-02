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鉅亨速報

盤後速報 - 奇鈦科(3430)下週(7月9日)除息2元，預估參考價56.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

奇鈦科(3430-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月2日)收盤價58.80元計算，預估參考價為56.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

奇鈦科(3430-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為紫外光吸收劑及光安定劑之研發、生產與銷售。光引發劑之研發、生產與銷售。抗氧化劑等特用化學產品之研發、生產與銷售。近5日股價上漲1.04%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 58.80 2.0 3.4% 0.0
2023/06/29 50.1 3.0 5.99% 0.0
2022/06/24 57.0 2.0 3.51% 0.0
2021/10/19 38.1 0.5 1.31% 0.2
2020/08/31 25.35 0.45 1.78% 0.45

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