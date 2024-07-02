盤後速報 - 奇鈦科(3430)下週(7月9日)除息2元，預估參考價56.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
奇鈦科(3430-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月2日)收盤價58.80元計算，預估參考價為56.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
奇鈦科(3430-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為紫外光吸收劑及光安定劑之研發、生產與銷售。光引發劑之研發、生產與銷售。抗氧化劑等特用化學產品之研發、生產與銷售。近5日股價上漲1.04%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|58.80
|2.0
|3.4%
|0.0
|2023/06/29
|50.1
|3.0
|5.99%
|0.0
|2022/06/24
|57.0
|2.0
|3.51%
|0.0
|2021/10/19
|38.1
|0.5
|1.31%
|0.2
|2020/08/31
|25.35
|0.45
|1.78%
|0.45
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