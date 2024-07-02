鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains GP Holdings LP - Class A(PAGP-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為20.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Plains GP Holdings LP - Class A(PAGP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.56元，其中最高估值2.42元，最低估值0.94元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.42(2.42)
|2.63
|2.74
|最低值
|0.94(0.94)
|1.2
|1.29
|平均值
|1.66(1.65)
|1.81
|1.88
|中位數
|1.56(1.52)
|1.71
|1.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|538.38億
|573.27億
|581.79億
|最低值
|483.99億
|499.74億
|570.68億
|平均值
|516.53億
|548.46億
|574.82億
|中位數
|526.25億
|553.41億
|573.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.96
|-3.07
|0.31
|0.86
|1.01
|營業收入
|333.51億
|235.92億
|427.88億
|571.63億
|486.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains GP Holdings LP - Class A(PAGP-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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