search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains GP Holdings LP - Class A(PAGP-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為20.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 14:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Plains GP Holdings LP - Class A(PAGP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.56元，其中最高估值2.42元，最低估值0.94元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.42(2.42)2.632.74
最低值0.94(0.94)1.21.29
平均值1.66(1.65)1.811.88
中位數1.56(1.52)1.711.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值538.38億573.27億581.79億
最低值483.99億499.74億570.68億
平均值516.53億548.46億574.82億
中位數526.25億553.41億573.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.96-3.070.310.861.01
營業收入333.51億235.92億427.88億571.63億486.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains GP Holdings LP - Class A(PAGP-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAGP

相關行情

台股首頁我要存股
Plains GP Holdings LP - Class A19.031.12%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty