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鉅亨速報

盤中速報 - 陽程(3498)股價拉至漲停，漲停價49.25元，成交9,877張

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:10

陽程(3498-TW)02日12:10上漲4.45元，股價漲停報49.25元，委買2,000張、委賣868,000張，成交9,877張。

主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數近5日上漲4.38%。

陽程(3498-TW)近5日股價下跌1.32%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+164 張
  • 外資買賣超：+164 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-876 張
  • 融券增減：-3 張

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