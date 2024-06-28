盤中速報 - 陽程(3498)股價拉至漲停，漲停價49.25元，成交9,877張
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:10
陽程(3498-TW)02日12:10上漲4.45元，股價漲停報49.25元，委買2,000張、委賣868,000張，成交9,877張。
主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數近5日上漲4.38%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+164 張
- 外資買賣超：+164 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-876 張
- 融券增減：-3 張
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