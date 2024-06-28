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鉅亨速報

盤中速報 - 陽程(3498)急拉3.29%報48.3元，成交6,078張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:20

陽程(3498-TW)近5分K漲速3.29%，28日09:20報48.3元，成交6,078張，今日漲幅為0.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

陽程(3498-TW)近5日股價上漲24.68%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.1%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+278 張
  • 外資買賣超：+278 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+660 張
  • 融券增減：+155 張

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