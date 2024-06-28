盤中速報 - 華友聯(1436)急拉3.35%報169.0元，成交380張
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 11:28
華友聯(1436-TW)近5分K漲速3.35%，02日11:28報169.0元，成交380張，今日漲幅為1.2％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華友聯(1436-TW)近5日股價上漲1.83%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造下跌0.11%。集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+354 張
- 外資買賣超：+350 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：+108 張
- 融券增減：-42 張
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