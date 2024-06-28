盤後速報 - 宇瞻(8271)次交易(2)日除息3.15元，參考價64.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06
宇瞻(8271-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.15元。
首日參考價為64.15元，相較今日收盤價67.30元，息值合計為3.15元，股息殖利率4.68%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|67.30
|3.15
|4.68%
|0.0
|2023/06/29
|61.1
|3.3
|5.4%
|0.0
|2022/03/31
|47.75
|2.89
|6.05%
|0.0
|2021/07/30
|48.6
|2.02
|4.16%
|0.0
|2020/06/24
|46.6
|2.55
|5.47%
|0.0
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