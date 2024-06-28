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鉅亨速報

盤後速報 - 宇瞻(8271)次交易(2)日除息3.15元，參考價64.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06

宇瞻(8271-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.15元。

首日參考價為64.15元，相較今日收盤價67.30元，息值合計為3.15元，股息殖利率4.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 67.30 3.15 4.68% 0.0
2023/06/29 61.1 3.3 5.4% 0.0
2022/03/31 47.75 2.89 6.05% 0.0
2021/07/30 48.6 2.02 4.16% 0.0
2020/06/24 46.6 2.55 5.47% 0.0

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