盤後速報 - 雙邦(6506)下週(7月8日)除息0.4元，預估參考價17.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
雙邦(6506-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(7月1日)收盤價18.15元計算，預估參考價為17.75元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
雙邦(6506-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為塗佈貼合、高分子化學品、TPU、成品鞋。近5日股價上漲0.55%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|18.15
|0.4
|2.2%
|0.0
|2023/07/06
|19.6
|1.2
|6.12%
|0.0
|2022/06/30
|21.2
|2.0
|9.43%
|0.0
|2021/07/15
|17.65
|0.8
|4.53%
|0.0
|2020/07/06
|18.15
|1.1
|6.06%
|0.0
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