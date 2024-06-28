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鉅亨速報

盤後速報 - 雙邦(6506)下週(7月8日)除息0.4元，預估參考價17.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

雙邦(6506-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(7月1日)收盤價18.15元計算，預估參考價為17.75元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

雙邦(6506-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為塗佈貼合、高分子化學品、TPU、成品鞋。近5日股價上漲0.55%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 18.15 0.4 2.2% 0.0
2023/07/06 19.6 1.2 6.12% 0.0
2022/06/30 21.2 2.0 9.43% 0.0
2021/07/15 17.65 0.8 4.53% 0.0
2020/07/06 18.15 1.1 6.06% 0.0

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集中市場加權指數23058.570.11%
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