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鉅亨速報

盤後速報 - 旺玖(6233)下週(7月8日)除息0.21元，預估參考價35.74元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

旺玖(6233-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.21元。

以今日(7月1日)收盤價35.95元計算，預估參考價為35.74元，息值合計為0.21元，股息殖利率0.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

旺玖(6233-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路之研發、設計與銷售。電腦週邊設備、顯示器之研發、設計。電子零件、基板模組及電子產品之研發、設計及代理與銷售。近5日股價下跌5.71%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 35.95 0.2092 0.58% 0.0
2023/07/06 27.9 0.4839 1.73% 0.0
2008/08/06 24.9 0.6297 2.53% 0.07
2006/09/01 16.6 0.7743 4.66% 0.26
2005/08/02 65.099998 0.9339 1.43% 3.74

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