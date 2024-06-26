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鉅亨速報

盤後速報 - 富爾特(6136)下週(7月8日)除息1.2元，預估參考價22.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

富爾特(6136-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月1日)收盤價23.90元計算，預估參考價為22.7元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

富爾特(6136-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通信網路業。資訊服務業。資訊軟體服務業、資訊軟體批發業。近5日股價上漲1.5%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 23.90 1.2 5.02% 0.0
2023/07/07 20.1 1.15 5.72% 0.0
2022/07/04 18.2 1.25 6.87% 0.0
2021/08/12 17.95 1.1 6.13% 0.0
2020/07/07 19.75 1.4 7.09% 0.0

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