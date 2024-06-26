盤後速報 - 富爾特(6136)下週(7月8日)除息1.2元，預估參考價22.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
富爾特(6136-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月1日)收盤價23.90元計算，預估參考價為22.7元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
富爾特(6136-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通信網路業。資訊服務業。資訊軟體服務業、資訊軟體批發業。近5日股價上漲1.5%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|23.90
|1.2
|5.02%
|0.0
|2023/07/07
|20.1
|1.15
|5.72%
|0.0
|2022/07/04
|18.2
|1.25
|6.87%
|0.0
|2021/08/12
|17.95
|1.1
|6.13%
|0.0
|2020/07/07
|19.75
|1.4
|7.09%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 台火(9902)次交易(2)日除息0.3元，參考價16.2元
- 盤後速報 - 神州-DR(910861)次交易(2)日除息0.12元，參考價6.93元
- 盤後速報 - 宇瞻(8271)次交易(2)日除息3.15元，參考價64.15元
- 盤後速報 - 立碁(8111)次交易(2)日除息0.8元，參考價22.9元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇