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鉅亨速報

盤後速報 - 東明-KY(5538)下週(7月8日)除息1元，預估參考價30.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

東明-KY(5538-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月1日)收盤價31.90元計算，預估參考價為30.9元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

東明-KY(5538-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為專營不銹鋼緊固件及不銹鋼線材生產與銷售。特殊緊固件的國際貿易。近5日股價下跌1.84%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 31.90 1.0 3.13% 0.0
2023/06/28 40.0 2.0 5.0% 0.0
2022/07/08 46.8 3.2 6.84% 0.0
2021/08/03 47.9 1.7774 3.71% 0.0
2020/07/13 29.55 1.5 5.08% 0.0

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