盤後速報 - 東明-KY(5538)下週(7月8日)除息1元，預估參考價30.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
東明-KY(5538-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月1日)收盤價31.90元計算，預估參考價為30.9元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
東明-KY(5538-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為專營不銹鋼緊固件及不銹鋼線材生產與銷售。特殊緊固件的國際貿易。近5日股價下跌1.84%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|31.90
|1.0
|3.13%
|0.0
|2023/06/28
|40.0
|2.0
|5.0%
|0.0
|2022/07/08
|46.8
|3.2
|6.84%
|0.0
|2021/08/03
|47.9
|1.7774
|3.71%
|0.0
|2020/07/13
|29.55
|1.5
|5.08%
|0.0
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