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鉅亨速報

盤中速報 - 三發地產(9946)大漲7.3%，報44.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:47

三發地產(9946-TW)01日10:47股價上漲3元，報44.1元，漲幅7.3%，成交1,785張。

三發地產(9946-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。

近5日股價下跌3.86%，集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-956 張
  • 外資買賣超：-913 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-43 張
  • 融資增減：-207 張
  • 融券增減：-32 張

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