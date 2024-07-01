盤中速報 - 三發地產(9946)大漲7.3%，報44.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:47
三發地產(9946-TW)01日10:47股價上漲3元，報44.1元，漲幅7.3%，成交1,785張。
三發地產(9946-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。
近5日股價下跌3.86%，集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-956 張
- 外資買賣超：-913 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-43 張
- 融資增減：-207 張
- 融券增減：-32 張
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