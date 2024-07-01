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鉅亨速報

盤中速報 - 慧友(5484)急拉3.17%報72.0元，成交1,441張

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:43

慧友(5484-TW)近5分K漲速3.17%，01日09:43報72.0元，成交1,441張，今日跌幅為2.7％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

慧友(5484-TW)近5日股價上漲1.51%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.05%。集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+294 張
  • 外資買賣超：+292 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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