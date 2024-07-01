盤中速報 - 易發(6425)大漲7.23%，報74.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:35
易發(6425-TW)01日09:35股價上漲5元，報74.2元，漲幅7.23%，成交1,244張。
易發(6425-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為高科技自動化設備設計、製造、銷售。
近5日股價上漲7.96%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-415 張
- 外資買賣超：-416 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+144 張
- 融券增減：+91 張
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