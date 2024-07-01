法國國會大選首輪投票登場 極右翼得票率遙遙領先

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-01 08:36

法國在周日（30 日）舉行國會大選首輪投票，初步計票結果顯示，極右翼得票率為 33%，得票率領先，而執政黨陣營「同在」只有 21%。

據《世界報》報導，民調機構周日晚間 10 時 30 分的預測結果顯示，極右翼國民聯盟與盟友以 33.2% 的得票率遙遙領先，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）得票率預估為 28.1%，而「同在」（Ensemble）僅有 21%。

在席次預估上，法國公眾意見機構（IFOP）指出，國民聯盟將拿下 240 到 270 個席次，左翼聯盟有 180 至 200 席，法國總統馬克宏所屬陣營攻下 60 到 90 席。

此次選舉將選出國會下議院國民議會 577 位議員，任期五年。選舉採取兩輪投票制，第一輪投票中，候選人得票超過半數者直接當選。若無人得票過半，獲得不低於選區 12.5% 登記選民支持的候選人，進入第二輪投票，得票最高者當選。

國民聯盟精神領袖雷朋（Marine Le Pen）首輪就在她的選區直接當選。她在周日晚間表示：「民主說話了…... 沒有模糊的投票，顯示了選民在七年糟糕有害的執政後，渴望翻新頁的心願。」

法國將在 7 月 7 日舉行第二輪投票。

法國國民議會選舉每五年舉行一次，由於法國執政黨復興黨在歐洲議會選舉中慘敗，馬克宏於 6 月 9 日宣布解散國民議會，提前舉行新一屆國民議會選舉。

眼下選民的焦點是雷朋所屬陣營是否能在第二輪投票中獲得足夠支持，從而在國民議會中取得絕對多數地位。