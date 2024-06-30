鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.33億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達13%

鉅亨網新聞中心 2024-06-30 17:15

24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅13%；金屬幣(MTL)24小時漲幅12%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅7.16%。

24小時跌幅：Phala.Network(PHA)24小時跌幅25%；BETA(BETA)24小時跌幅16%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅12.3%。

近一週漲幅：CRV(CRV)近一週漲幅16.8%；BinaryX(BNX)近一週漲幅15.8%；Ark(ARK)近一週漲幅13.9%。