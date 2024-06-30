鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.05億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達18.4%

鉅亨網新聞中心 2024-06-30 10:15

24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅18.4%；金屬幣(MTL)24小時漲幅17.3%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅12.6%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅11.1%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅10.1%；LayerZero(ZRO)24小時跌幅6.99%。

近一週漲幅：CRV(CRV)近一週漲幅16.8%；BinaryX(BNX)近一週漲幅15.8%；Ark(ARK)近一週漲幅13.9%。