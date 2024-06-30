鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.05億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達18.4%
鉅亨網新聞中心 2024-06-30 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,951.1美元，24小時漲跌幅+0.17%；以太幣(ETH)現報價格3,376.03美元，24小時漲跌幅-0.47%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.05億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.95億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.96億美元。
24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅18.4%；金屬幣(MTL)24小時漲幅17.3%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅12.6%。
24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅11.1%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅10.1%；LayerZero(ZRO)24小時跌幅6.99%。
近一週漲幅：CRV(CRV)近一週漲幅16.8%；BinaryX(BNX)近一週漲幅15.8%；Ark(ARK)近一週漲幅13.9%。
近一週跌幅：BETA(BETA)近一週跌幅122%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅49.8%；Dogwifhat(WIF)近一週跌幅26.1%。
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