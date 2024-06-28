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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲4.37%，報145.51美元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:30

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間28日22:14股價上漲6.09美元，報145.51美元，漲幅4.37%，成交量90,230（股），盤中最高價145.69美元、最低價141.00美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.5%
  • 近 1 月：+25.19%
  • 近 3 月：+23.96%
  • 近 6 月：+4.67%
  • 今年以來：+7.5%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc144.83193.88%

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