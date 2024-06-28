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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.97%，報5582.06點

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:30

截至台北時間28日10:15，費城半導體上漲160.96點（或2.97%），暫報5582.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.37%
  • 近 1 月：+3.83%
  • 近 3 月：+10.64%
  • 近 6 月：+28.63%
  • 今年以來：+29.83%

焦點個股

費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲5.18%；安可(AMKR-US)上漲4.66%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲4.37%；高通(QCOM-US)上漲4.32%；超微半導體(AMD-US)上漲4.08%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5534.6062.09%
邁威爾科技71.0153.32%
安可40.664.63%
Axcelis Technologies Inc144.91993.94%
高通199.632.30%
超微半導體164.733.30%

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