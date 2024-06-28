盤中速報 - 費城半導體大漲2.97%，報5582.06點
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:30
截至台北時間28日10:15，費城半導體上漲160.96點（或2.97%），暫報5582.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.37%
- 近 1 月：+3.83%
- 近 3 月：+10.64%
- 近 6 月：+28.63%
- 今年以來：+29.83%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲5.18%；安可(AMKR-US)上漲4.66%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲4.37%；高通(QCOM-US)上漲4.32%；超微半導體(AMD-US)上漲4.08%。
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