盤中速報 - 費城半導體大漲1.47%，報5500.94點
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:00
截至台北時間28日09:45，費城半導體上漲79.84點（或1.47%），暫報5500.94點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.37%
- 近 1 月：+3.83%
- 近 3 月：+10.64%
- 近 6 月：+28.63%
- 今年以來：+29.83%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲3.14%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.06%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.41%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲2.32%；高通(QCOM-US)上漲2.28%。
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