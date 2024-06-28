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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.47%，報5500.94點

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:00

截至台北時間28日09:45，費城半導體上漲79.84點（或1.47%），暫報5500.94點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.37%
  • 近 1 月：+3.83%
  • 近 3 月：+10.64%
  • 近 6 月：+28.63%
  • 今年以來：+29.83%

焦點個股

費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲3.14%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.06%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.41%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲2.32%；高通(QCOM-US)上漲2.28%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5573.2822.81%
安可40.454.09%
邁威爾科技72.154.98%
芯源系統833.052.92%
Axcelis Technologies Inc144.983.99%
高通203.4754.27%

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