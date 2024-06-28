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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.41億美元，FET(FET)24小時漲幅達9.77%

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,447.83美元，24小時漲跌幅+0.91%；以太幣(ETH)現報價格3,437.4美元，24小時漲跌幅+1.67%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.41億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.52億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.72億美元。

24小時漲幅：FET(FET)24小時漲幅9.77%；Radworks(RAD)24小時漲幅6.43%；SingularityNET Token(AGIX)24小時漲幅7.68%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅35.7%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅45%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅23.2%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅27.4%；Polymesh(POLYX)近一週漲幅17.6%；Ark(ARK)近一週漲幅17.3%。

近一週跌幅：BETA(BETA)近一週跌幅121%；Bonk(BONK)近一週跌幅21.3%；BOOK OF MEME(BOME)近一週跌幅21.1%。

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